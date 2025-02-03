В Финляндии назвали единственный вариант для России, если Трамп пойдёт на попятную по Украине
Профессор Малинен: Капитуляция Киева может остаться единственным вариантом для РФ
Если президент США Дональд Трамп не будет подталкивать Киев к переговорам, то у России остаётся всего один вариант — полная капитуляция Украины. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«У меня также есть просьба к президенту Путину. Если Трамп по какой-то причине будет не в состоянии принять необходимые шаги для достижения мира в украинском конфликте, я думаю, у России остаётся только один вариант — нужно подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции», — сказал Малинен в эфире своего YouTube-канала.
По мнению профессора, Трамп постепенно отходит от своей предвыборной риторики по теме украинского кризиса. При этом он повторяет тезисы пропаганды Запада о якобы больших потерях ВС России и разрушении экономики РФ вследствие санкционного давления.
Ранее стали известны детали плана Трампа по достижению долгосрочного мира на Украине. Подразумевается проведение в стране президентских выборов.Спецпосланник президента США Кит Келлог на днях подтвердил свой прогноз о прекращении конфликта на Украине через 100 дней. По его словам, у команды Трампа есть «надёжный план» для прекращения боевых действий и начала переговоров. А незадолго до этого сам президент США сообщил о «серьёзных обсуждениях» украинской проблемы с РФ.
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