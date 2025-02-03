В Финляндии назвали единственный вариант для России, если Трамп пойдёт на попятную по Украине

Если президент США Дональд Трамп не будет подталкивать Киев к переговорам, то у России остаётся всего один вариант — полная капитуляция Украины. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«У меня также есть просьба к президенту Путину. Если Трамп по какой-то причине будет не в состоянии принять необходимые шаги для достижения мира в украинском конфликте, я думаю, у России остаётся только один вариант — нужно подтолкнуть ВСУ к безоговорочной капитуляции», — сказал Малинен в эфире своего YouTube-канала.