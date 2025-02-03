Трамп заявил о предстоящих переговорах с Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп анонсировал запланированные контакты с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры уже находятся в стадии активного планирования. Его заявление транслировали американские телеканалы.
«У нас были очень напряжённые выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — сказал американский лидер.
Ранее Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Трампом. Президент РФ рассказал о доверительных отношениях с американским коллегой. Он подчеркнул, что украинский кризис мог бы не возникнуть, если бы в Белом доме в 2022 году правил республиканец.
flickr/ Trump White House Archived