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Дональд Трамп

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Регион
3 февраля, 01:53

Трамп заявил о предстоящих переговорах с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп анонсировал запланированные контакты с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры уже находятся в стадии активного планирования. Его заявление транслировали американские телеканалы.

«У нас были очень напряжённые выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — сказал американский лидер.

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Ранее Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Трампом. Президент РФ рассказал о доверительных отношениях с американским коллегой. Он подчеркнул, что украинский кризис мог бы не возникнуть, если бы в Белом доме в 2022 году правил республиканец.

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flickr/ Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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