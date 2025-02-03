Порошенко* заявил о неспособности Киева установить канал связи с Трампом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко* выразил обеспокоенность отсутствием эффективного канала связи между Киевом и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он высказался на своей странице в Facebook**.
«Меня беспокоит, что через две недели после инаугурации Дональда Трампа Украина не смогла установить надёжную коммуникацию для выражения нашей позиции», — написал Порошенко*.
Он подчеркнул, что принцип «ничего об Украине без Украины» должен сочетаться с идеей «ничего о Европе без Европы». Украинские интересы следует учитывать в переговорах, необходимых для прекращения конфликта, добавил он.
«В обсуждениях должны участвовать Украина, США, ЕС и Россия», — считает политик.
Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что на Украине в этом году должны пройти президентские выборы. Он уточнил, что воля украинцев должна касаться не только выбора президента, но и парламента.
*Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
**Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Х / Петро Порошенко*