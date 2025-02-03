Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 01:02

Порошенко* заявил о неспособности Киева установить канал связи с Трампом

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* выразил обеспокоенность отсутствием эффективного канала связи между Киевом и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он высказался на своей странице в Facebook**.

«Меня беспокоит, что через две недели после инаугурации Дональда Трампа Украина не смогла установить надёжную коммуникацию для выражения нашей позиции», — написал Порошенко*.

Стали известны детали плана Трампа по достижению долгосрочного мира на Украине
Стали известны детали плана Трампа по достижению долгосрочного мира на Украине

Он подчеркнул, что принцип «ничего об Украине без Украины» должен сочетаться с идеей «ничего о Европе без Европы». Украинские интересы следует учитывать в переговорах, необходимых для прекращения конфликта, добавил он.

«В обсуждениях должны участвовать Украина, США, ЕС и Россия», — считает политик.

Порошенко* объяснил, как президентские выборы разрушат Украину
Порошенко* объяснил, как президентские выборы разрушат Украину

Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что на Украине в этом году должны пройти президентские выборы. Он уточнил, что воля украинцев должна касаться не только выбора президента, но и парламента.

*Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

**Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Обложка ©

Х / Петро Порошенко*

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Петр Порошенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar