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Регион
5 февраля, 17:39

Зеленский пообещал использовать операцию в Курской области для переговоров с РФ

Зеленский: Украина будет использовать тему Курской области на переговорах с РФ

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украина намерена использовать тему Курской области на возможных переговорах Киева с Москвой. Такое заявление сделал Владимир Зеленский.

«Вы ещё увидите, когда мы дойдём до дипломатического урегулирования окончания [конфликта], мы ещё с вами услышим, какие условия будут у россиян по Украине относительно курского направления. Это был очень важный шаг», — приводит издание «Страна.ua» слова Зеленского.

Глава киевского режима выразил уверенность, что в ближайшее время ВС РФ не смогут выбить ВСУ из курского приграничья.

В Кремле заявили о готовности вести переговоры с нелегитимным Зеленским
В Кремле заявили о готовности вести переговоры с нелегитимным Зеленским

Напомним, ранее Зеленский в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом признал, что ВСУ не в состоянии восстановить контроль над утраченными территориями. Также он заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, но при условии. В Кремле сочли пустословием заявление Зеленского. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, «готовность» Киева обсуждать урегулирование должна зиждиться на чём-то кроме законодательно запрета.

Дарья Нарыкова
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