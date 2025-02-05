Зеленский пообещал использовать операцию в Курской области для переговоров с РФ

«Вы ещё увидите, когда мы дойдём до дипломатического урегулирования окончания [конфликта], мы ещё с вами услышим, какие условия будут у россиян по Украине относительно курского направления. Это был очень важный шаг», — приводит издание «Страна.ua» слова Зеленского.