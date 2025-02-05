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Регион
5 февраля, 09:46

Песков счёл пустословием заявление Зеленского о готовности к переговорам с РФ

Заявления Владимира Зеленского о готовности к переговорам являются пустыми, так как ранее он сам ввёл запрет на диалог с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Готовность должна на чём-то зиждиться, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, что в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленский признал, что ВСУ не в состоянии восстановить контроль над утраченными территориями, и заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если это станет единственным способом достижения мира на Украине.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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