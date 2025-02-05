Песков счёл пустословием заявление Зеленского о готовности к переговорам с РФ

Заявления Владимира Зеленского о готовности к переговорам являются пустыми, так как ранее он сам ввёл запрет на диалог с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Готовность должна на чём-то зиждиться, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать», — сказал представитель Кремля.