Песков счёл пустословием заявление Зеленского о готовности к переговорам с РФ
Заявления Владимира Зеленского о готовности к переговорам являются пустыми, так как ранее он сам ввёл запрет на диалог с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Готовность должна на чём-то зиждиться, она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринимать», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленский признал, что ВСУ не в состоянии восстановить контроль над утраченными территориями, и заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если это станет единственным способом достижения мира на Украине.
Life.ru