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Регион
5 февраля, 06:19

Зеленский переложил на США ответственность за потерю Украиной территорий

Ответственность за потерю Украиной территорий в дальнейшем целиком возлагается на США. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Конечно, без поддержки США или при медленной поддержке мы можем потерять части нашей территории... Я бы никогда не стал поднимать эту тему, но я реагирую цифрами на утверждения о том, что украинцы получили от США сотни миллиардов долларов, а много денег куда-то исчезло, и никто не знает, куда... Сотни миллиардов долларов — Украина столько никогда не получала», — заявил Зеленский.

Зеленский также припомнил, что в качестве помощи западные страны чаще всего присылали устаревшее оружие, которое требовало ремонта после транспортировки. Он поблагодарил лидеров западных стран за поддержку, однако напомнил, что высланное вооружение было изготовлено ещё в 70-80 года. Глава киевского режима также уточнил, что украинский конфликт позволил США получить «миллиардные доходы», также там смогли создать новейшее вооружение.

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Также Медведчук заявил, что Украина и Владимир Зеленский теряют значимость в глобальных планах администрации Дональда Трампа. По его словам, для США Зеленский и его режим не являются приоритетом.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Мария Любицкая
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