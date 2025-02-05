Ответственность за потерю Украиной территорий в дальнейшем целиком возлагается на США. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Конечно, без поддержки США или при медленной поддержке мы можем потерять части нашей территории... Я бы никогда не стал поднимать эту тему, но я реагирую цифрами на утверждения о том, что украинцы получили от США сотни миллиардов долларов, а много денег куда-то исчезло, и никто не знает, куда... Сотни миллиардов долларов — Украина столько никогда не получала», — заявил Зеленский.

Зеленский также припомнил, что в качестве помощи западные страны чаще всего присылали устаревшее оружие, которое требовало ремонта после транспортировки. Он поблагодарил лидеров западных стран за поддержку, однако напомнил, что высланное вооружение было изготовлено ещё в 70-80 года. Глава киевского режима также уточнил, что украинский конфликт позволил США получить «миллиардные доходы», также там смогли создать новейшее вооружение.