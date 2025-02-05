«Он для США не свой»: Медведчук заявил, что Зеленский теряет поддержку Трампа
Медведчук: Украина теряет значимость для администрации Трампа
Украина и Владимир Зеленский теряют значимость в глобальных планах администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для издания Kp.ru.
По его словам, политика Трампа направлена на усиление своих интересов, а не на удовлетворение потребностей других стран. Для США Зеленский и его режим не являются приоритетом, что, как считает автор, было очевидно с самого начала.
«Политика нового президента ясна: усилить своих, а не удовлетворять интересы чужих. И тут для режима Зеленского плохие новости, он для США не свой, что легко было предположить с самого начала», — заявил Медведчук.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что вопросе разрешения украинского кризиса удалось добиться существенного прогресса. В Кремле не оставили это без внимания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет чёткого понимания намерений американского лидера. Это затрудняет возможность анализа ситуации.
Telegram / Виктор Медведчук