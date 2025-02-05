«Он для США не свой»: Медведчук заявил, что Зеленский теряет поддержку Трампа

Украина и Владимир Зеленский теряют значимость в глобальных планах администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для издания Kp.ru.

По его словам, политика Трампа направлена на усиление своих интересов, а не на удовлетворение потребностей других стран. Для США Зеленский и его режим не являются приоритетом, что, как считает автор, было очевидно с самого начала.