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5 февраля, 00:12

«Он для США не свой»: Медведчук заявил, что Зеленский теряет поддержку Трампа

Медведчук: Украина теряет значимость для администрации Трампа

Украина и Владимир Зеленский теряют значимость в глобальных планах администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для издания Kp.ru.

По его словам, политика Трампа направлена на усиление своих интересов, а не на удовлетворение потребностей других стран. Для США Зеленский и его режим не являются приоритетом, что, как считает автор, было очевидно с самого начала.

«Политика нового президента ясна: усилить своих, а не удовлетворять интересы чужих. И тут для режима Зеленского плохие новости, он для США не свой, что легко было предположить с самого начала», — заявил Медведчук.

Медведчук заявил, что Зеленский признал свою нелегитимность
Медведчук заявил, что Зеленский признал свою нелегитимность

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что вопросе разрешения украинского кризиса удалось добиться существенного прогресса. В Кремле не оставили это без внимания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет чёткого понимания намерений американского лидера. Это затрудняет возможность анализа ситуации.

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Telegram / Виктор Медведчук

Артём Гапоненко
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