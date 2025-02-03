Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 18:57

Трамп заявил о «значительном прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине

В вопросе разрешения украинского кризиса удалось добиться существенного прогресса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами,

«Мы достигли значительного прогресса по России и Украине», — заявил американский лидер, не вдаваясь в детали.

Металл в обмен на помощь: Трамп соблазнился украинскими недрами и сделал Киеву предложение
Металл в обмен на помощь: Трамп соблазнился украинскими недрами и сделал Киеву предложение

Ранее стало известно, что спецпосланник Дональда Трампа по делам РФ и Украины Кит Келлог, собирается посетить Киев в середине февраля. После встречи с Владимиром Зеленским дипломат поедет в ЕС, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar