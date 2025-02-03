Трамп заявил о «значительном прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине
В вопросе разрешения украинского кризиса удалось добиться существенного прогресса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами,
«Мы достигли значительного прогресса по России и Украине», — заявил американский лидер, не вдаваясь в детали.
Ранее стало известно, что спецпосланник Дональда Трампа по делам РФ и Украины Кит Келлог, собирается посетить Киев в середине февраля. После встречи с Владимиром Зеленским дипломат поедет в ЕС, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
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