Металл в обмен на помощь: Трамп соблазнился украинскими недрами и сделал Киеву предложение

Президент США Дональд Трамп предложил Украине американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы, хранящиеся в недрах Незалежной. Об этом сообщает AFP.

«Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы», — призвал американский лидер.