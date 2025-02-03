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Регион
3 февраля, 18:50

Металл в обмен на помощь: Трамп соблазнился украинскими недрами и сделал Киеву предложение

AFP: Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы

Президент США Дональд Трамп предложил Украине американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы, хранящиеся в недрах Незалежной. Об этом сообщает AFP.

«Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы», — призвал американский лидер.

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Ранее Дональд Трамп заявлял об активной работе над мирным разрешением украинского конфликта. По его словам, политик ведёт очень «серьёзные» переговоры с российской стороной. Также он объявил о запланированных контактах и с Москвой, и с Киевом.

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Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Юрий Лысенко
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