Ошибочка вышла: Журналист из США удалил пост о назначении нового спецпосланника по РФ и Украине

Журналист из пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о том, что адвокат и инвестор Стив Уиткофф назначен спецпредставителем президента США Дональда Трампа по России и Украине, а затем удалил публикацию. Свой поступок он объяснил на личной странице в социальной сети, назвав его ошибкой из-за невнимательности.

Ранее в западной прессе появились заявления о том, что спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Киев в середине февраля для встречи с Владимиром Зеленским. После этого у него запланировано участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая назначена на 14-16 февраля.