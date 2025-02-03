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3 февраля, 18:42

Ошибочка вышла: Журналист из США удалил пост о назначении нового спецпосланника по РФ и Украине

Журналист Реншоу удалил пост о назначении Уиткоффа спецпредставителем Трампа

Американский юрист Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС / AP / Matt Rourke

Американский юрист Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС / AP / Matt Rourke

Журналист из пула Белого дома Джарретт Реншоу опубликовал сообщение о том, что адвокат и инвестор Стив Уиткофф назначен спецпредставителем президента США Дональда Трампа по России и Украине, а затем удалил публикацию. Свой поступок он объяснил на личной странице в социальной сети, назвав его ошибкой из-за невнимательности.

«Я удалил этот пост <...> перепутал сообщения. Приношу извинения», — объяснился журналист.

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Ранее в западной прессе появились заявления о том, что спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетит Киев в середине февраля для встречи с Владимиром Зеленским. После этого у него запланировано участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая назначена на 14-16 февраля.

Юрий Лысенко
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