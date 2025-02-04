В Кремле ответили Трампу на слова о «прогрессе» по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что суть предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине остаётся неясной. В связи с этим Кремль не может дать им оценку. По словам Пескова, пока нет чёткого понимания намерений американского лидера, что затрудняет возможность анализа ситуации.

Он также отметил, что Кремль не может внести новые детали в свои предыдущие заявления относительно утверждений Трампа о неком «прогрессе» в урегулировании ситуации на Украине.