В Кремле ответили Трампу на слова о «прогрессе» по Украине
Песков: Кремль не оценивает заявления Трампа по Украине, не зная их сути
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что суть предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине остаётся неясной. В связи с этим Кремль не может дать им оценку. По словам Пескова, пока нет чёткого понимания намерений американского лидера, что затрудняет возможность анализа ситуации.
Он также отметил, что Кремль не может внести новые детали в свои предыдущие заявления относительно утверждений Трампа о неком «прогрессе» в урегулировании ситуации на Украине.
«Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме», — сказал Песков.
Напомним, накануне Трамп заявил, что в вопросе разрешения украинского кризиса удалось добиться «значительного прогресса». При этом республиканец и ранее говорил об активной работе над мирным разрешением конфликта. По его словам, он ведёт очень «серьёзные» переговоры с российской стороной. Также Трамп объявил о запланированных контактах и с Москвой, и с Киевом. Кроме того, он предложил Украине помощь в обмен на полезные ископаемые, хранящиеся в недрах Незалежной.
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