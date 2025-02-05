Медведчук заявил, что мир Украине могут принести только российские солдаты
Мир жителям Украины могут принести только Вооружённые силы России. Об этом председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в статье для для издания Kp.ru.
«Мир украинцам могут принести только российские вооружённые силы, а для того, чтобы защитить и получить гарантии национальной безопасности, России надо выполнить поставленные цели», — подчеркнул Медведчук.
Он отметил, что первостепенной задачей Российской армии в рамках специальной военной операции на Украине является искоренение нацистского режима в Киеве и его идеологии, а также демилитаризация украинских территорий. По словам политика, достичь этого невозможно без взятия под контроль исторических русских земель.
Также Медведчук заявил, что Украина и Владимир Зеленский теряют значимость в глобальных планах администрации Дональда Трампа. По его словам, для США Зеленский и его режим не являются приоритетом.
Telegram / Минобороны России