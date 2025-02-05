В 2022 году Соединённые Штаты преследовали основную цель — наказать Россию за её непокорность. Вашингтон не задумывался о затратах и не жалел никаких ресурсов, за исключением человеческих. Поэтому на Западе выбрали «поставщика пушечного мяса» в лице Киева и режима Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для Kp.ru.

Медведчук отметил, что Запад не рассчитывал на победу Украины на поле боя. Америке было более выгодно глубже втянуть Москву в конфликт с Киевом. Это, по их мнению, могло бы привести к разрушению России изнутри, истощению её ресурсов и смене руководства. Однако этот замысел провалился. Политик подчеркнул, что страны Запада просчитались, поскольку недооценили силы России.

«Западные стратеги считали, что Россия разрушится изнутри, что приведёт к смене власти. Но их замысел рухнул из-за недооценки России и излишней уверенности в мощи коллективного Запада», — подвел итог Медведчук.