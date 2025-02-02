Путин, Трамп и Си Цзиньпин объявлены авторами нового мира

Президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могу сформировать новый мировой порядок. Он будет соответствовать всем современным реалиям XXI века, сообщает издание Asia Times.

«Переход от соперничества сверхдержав к многополярному миру стал практически неизбежным по ряду причин, среди которых война на Украине, формирование БРИКС, непосильный долг правительства США и растущее экономическое, технологическое и геополитическое влияние Китая», — говорится в тексте.

Изначально Трамп и Путин должны завершить украинский конфликт и после этого они, начав сотрудничество с Китаем, могут войти в историю как соавторы многополярного мира. У этих держав есть возможность установить глобальный мировой порядок. При этом Си Цзиньпин может выступить посредником и предложить лидерам США и РФ «конфуцианскую мудрость».