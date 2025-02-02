Путин, Трамп и Си Цзиньпин объявлены авторами нового мира
AT: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут стать авторами нового многополярного мира
Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, EPA, SARAH MEYSSONNIER
Президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могу сформировать новый мировой порядок. Он будет соответствовать всем современным реалиям XXI века, сообщает издание Asia Times.
«Переход от соперничества сверхдержав к многополярному миру стал практически неизбежным по ряду причин, среди которых война на Украине, формирование БРИКС, непосильный долг правительства США и растущее экономическое, технологическое и геополитическое влияние Китая», — говорится в тексте.
Изначально Трамп и Путин должны завершить украинский конфликт и после этого они, начав сотрудничество с Китаем, могут войти в историю как соавторы многополярного мира. У этих держав есть возможность установить глобальный мировой порядок. При этом Си Цзиньпин может выступить посредником и предложить лидерам США и РФ «конфуцианскую мудрость».
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал новый многополярный мировой порядок как более справедливый и демократичный. Он считает, что Африка, вместе с Азией, Ближним Востоком и Латинской Америкой, займёт в этом порядке достойное место, окончательно избавившись от тяжёлого наследия колониализма и неоколониализма, отвергая его современные методы. При этом лидер РФ также заявил, что наша страна является лидером в построении многополярного мира. Москва продолжает активно участвовать в данном процессе и бороться за справедливость.