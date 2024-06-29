Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 10:32

Лавров сделал Евросоюзу щедрое предложение

Лавров: ЕС может стать одним из центров многополярного мира, если одумается

Евросоюз (ЕС) имеет возможность стать ключевым центром многополярного мира, если одумается. Россия продолжает быть готовой к диалогу с недружественными государствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на "Примаковских чтениях".

"Наши соседи на западной оконечности Евразии могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства", — сказал глава российской дипломатии.

Министр выразил уверенность, что через какое-то время страны Европы осознают, что находятся в тупике, оставаясь в тени США. Глава МИД РФ считает, что европейские политики придут к пониманию того, что выбранный ими курс контрпродуктивен.

Лавров также пояснил, что главное для России — отсутствие угроз со стороны стран Запада. Лавров предупредил, что ЕС может остаться на обочине мирового развития в случае игнорирования указанного условия. Дипломат также выступил за роспуск Организации Объединённых Наций (ООН). По его словам, необходимо изменить баланс сил в пользу более широкого представительства стран Африки, Азии и Латинской Америки. Вместе с тем Лавров выразил мнение, что БРИКС может стать двигателем новой евразийской интеграции.

Лавров согласился с прогнозом о разрыве отношений с ЕС минимум на четверть века
Лавров согласился с прогнозом о разрыве отношений с ЕС минимум на четверть века

А ранее президент России Владимир Путин выразил готовность обсуждать вопросы безопасности со всеми, включая НАТО и ЕС. Условие, по словам лидера РФ, только одно: готовность к такому диалогу со стороны всех организаций.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЕС
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров