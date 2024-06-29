Евросоюз (ЕС) имеет возможность стать ключевым центром многополярного мира, если одумается. Россия продолжает быть готовой к диалогу с недружественными государствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на "Примаковских чтениях".

"Наши соседи на западной оконечности Евразии могли бы стать одним из центров формирующегося многополярного мироустройства", — сказал глава российской дипломатии.

Министр выразил уверенность, что через какое-то время страны Европы осознают, что находятся в тупике, оставаясь в тени США. Глава МИД РФ считает, что европейские политики придут к пониманию того, что выбранный ими курс контрпродуктивен.

Лавров также пояснил, что главное для России — отсутствие угроз со стороны стран Запада. Лавров предупредил, что ЕС может остаться на обочине мирового развития в случае игнорирования указанного условия. Дипломат также выступил за роспуск Организации Объединённых Наций (ООН). По его словам, необходимо изменить баланс сил в пользу более широкого представительства стран Африки, Азии и Латинской Америки. Вместе с тем Лавров выразил мнение, что БРИКС может стать двигателем новой евразийской интеграции.