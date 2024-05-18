Лавров согласился с прогнозом о разрыве отношений с ЕС минимум на четверть века Лавров считает, что Европа не будет партнёром России как минимум одно поколение 18 мая, 16:10 Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров согласился с утверждением о том, что Россия не будет сотрудничать с Европой как минимум одно поколение. Об этом он заявил на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно", — сказал Лавров, комментируя слова директора по науке Института мировой военной экономики и стратегии, члена Совета по внешней и оборонной политике Дмитрия Тренина.

Дипломат подчеркнул, что "многие факты говорят в пользу такого прогноза". В частности, Запад враждебно настраивает своих граждан в отношении России, рассказывая байки о том, что президент РФ Владимир Путин планирует атаковать страны НАТО, не желая "останавливаться на Украине", отметил министр.

Также в своей речи Лавров напомнил, что страны Запада по-прежнему грезят о том, чтобы деколонизировать Россию — расчленить её на множество небольших государств. При этом наиболее агрессивные из русофобов воспринимают само существование России как угрозу благосостоянию золотого миллиарда, возглавляемого Вашингтоном, уточнил глава МИД РФ.

Авторы Татьяна Миссуми