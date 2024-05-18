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Лавров согласился с прогнозом о разрыве отношений с ЕС минимум на четверть века

Лавров считает, что Европа не будет партнёром России как минимум одно поколение

18 мая, 16:10
Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров согласился с утверждением о том, что Россия не будет сотрудничать с Европой как минимум одно поколение. Об этом он заявил на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно", — сказал Лавров, комментируя слова директора по науке Института мировой военной экономики и стратегии, члена Совета по внешней и оборонной политике Дмитрия Тренина.

Дипломат подчеркнул, что "многие факты говорят в пользу такого прогноза". В частности, Запад враждебно настраивает своих граждан в отношении России, рассказывая байки о том, что президент РФ Владимир Путин планирует атаковать страны НАТО, не желая "останавливаться на Украине", отметил министр.

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Также в своей речи Лавров напомнил, что страны Запада по-прежнему грезят о том, чтобы деколонизировать Россию — расчленить её на множество небольших государств. При этом наиболее агрессивные из русофобов воспринимают само существование России как угрозу благосостоянию золотого миллиарда, возглавляемого Вашингтоном, уточнил глава МИД РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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