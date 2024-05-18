Лавров разоблачил кровавые фантазии Запада о судьбе России

Страны Запада по-прежнему грезят о том, чтобы деколонизировать Россию — расчленить её на множество небольших государств. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Наблюдаем за тем, что делают мозговые центры на Западе, как они упражняются в сценариях нанесения нам максимального урона, призывают к поставкам всё новых видов оружия Киеву, допускают уже официально на уровне членов правительств нанесение ударов по любой части территории России. По крайней мере говорят, что решать здесь Киеву, <...> фантазируют о так называемой деколонизации России. Если говорить по-русски, то о расчленении нашей страны", — сказал он.

Лавров указал на то, что коллективный Запад под предводительством Соединённых Штатов упорствует в следовании доктрине "нанести России стратегическое поражение, причём поражение в том числе и военное, но не только", которую сам и провозгласил. При этом наиболее агрессивные из русофобов воспринимают само существование России как угрозу благосостоянию золотого миллиарда, возглавляемого Вашингтоном, поэтому и призывают правительства своих стран к увеличению инвестиций в ВПК и переводу экономик на военные рельсы.