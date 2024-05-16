Лавров оценил планы Китая по Украине

Китай предлагает выяснить причину украинского конфликта и обеспечить гарантии безопасности всем сторонам, однако Запад к этому не готов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Тема эта обсуждается регулярно с китайскими друзьями, которые занимают абсолютно правильную позицию, суть которой — разобраться в первопричинах и эти первопричины коллективно устранить, обеспечив надёжные гарантии безопасности всем. Запад на это не готов", — отметил министр в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.