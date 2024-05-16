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Регион
16 мая, 10:25

Лавров оценил планы Китая по Украине

Лавров: Китай предлагает гарантии безопасности по Украине, но Запад ещё не готов

Китай предлагает выяснить причину украинского конфликта и обеспечить гарантии безопасности всем сторонам, однако Запад к этому не готов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров рассказал о позиции Китая по украинскому кризису. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Тема эта обсуждается регулярно с китайскими друзьями, которые занимают абсолютно правильную позицию, суть которой — разобраться в первопричинах и эти первопричины коллективно устранить, обеспечив надёжные гарантии безопасности всем. Запад на это не готов", — отметил министр в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Лаврову поднял настроение вопрос журналиста Life.ru о дружбе с Западом, "как с Китаем"
Лаврову поднял настроение вопрос журналиста Life.ru о дружбе с Западом, "как с Китаем"

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл вместе с делегацией накануне вечером. Программа рабочего визита рассчитана на два дня: сегодня — переговоры в Пекине, а завтра Путин посетит Харбин. Официальная часть переговоров уже закончилась, лидеры беседовали два с половиной часа. Главы государств подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Российский лидер отметил, что российско-китайские переговоры были очень насыщенными и содержательными. В частности, Си Цзиньпин указал, что два государства выступают за политическое урегулирование конфликта на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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