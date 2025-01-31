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30 января, 23:59

«Кровавая авантюра»: В МИД раскрыли главное фиаско Байдена в украинским конфликте

Дипломат Карпович заявил о фиаско авантюры Байдена по сплочению Запада против РФ

Экс-президент США Джозеф Байден хотел добиться сплочения западных держав против России благодаря «кровавой авантюре» в виде украинского конфликта. Однако задумка пожилого демократа потерпела полный провал, считает проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович.

«Белый дом задаётся вполне логичным вопросом о целесообразности поддержания на плаву украинского проекта, всё меньше интересующего американских граждан. А ведь именно эта кровопролитная авантюра, по замыслу Байдена, должна была сплотить западный лагерь вокруг образа общего врага в лице России», — напомнил он.

Карпович также заявил о начале первой главы в истории долгого кризиса западного гегемонизма. Задачей России в этих условиях должно стать решение всех задач спецоперации, подытожил дипломат.

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Ранее стало известно о планах администрации Байдена ликвидировать российского президента Владимира Путина. Об этом сообщил журналист Такер Карлсон. Госдума планирует обратиться в Конгресс США и ООН с требованием провести расследование по данному факту.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Антон Голыбин
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