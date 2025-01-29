ГД обратится в Конгресс и ООН после слов Карлсона о покушении Байдена на Путина
Государственная Дума России планирует обратиться в Конгресс США и Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбой провести расследование высказываний американского журналиста Такера Карлсона, который заявил о возможной подготовке администрацией бывшего президента США Джо Байдена покушения на лидера РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.
«Государственная дума направит обращения к конгрессу США и в Организацию Объединённых Наций с требованием провести расследование в связи с заявлением американского журналиста Такера Карлсона о подготовке покушения на убийство президента России Путина... администрацией Байдена», — сообщила пресс-служба ГД.
Такое предложение озвучил Василий Пискарёв, председатель комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Это решение получило поддержку от лидеров всех думских фракций. Вячеслав Володин, председатель Госдумы, добавил, что высказывания Карлсона требуют внимательного отношения и должны стать предметом серьезного расследования.
Как писал ранее Life.ru, известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что команда экс-лидера США Джо Байдена хотела убить президента РФ. Однако о подробностях кровавого плана он не рассказал. Репортёр упомянул лишь о бывшем госсекретаре США Энтони Блинкене, который пытался поучаствовать в организации преступления. Володин призвал расследовать это дело. Кроме того, Госдуме раскрыли, о каком лидере для России мечтал американский президент.
Life.ru