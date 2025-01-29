ГД обратится в Конгресс и ООН после слов Карлсона о покушении Байдена на Путина

Государственная Дума России планирует обратиться в Конгресс США и Организацию Объединенных Наций (ООН) с просьбой провести расследование высказываний американского журналиста Такера Карлсона, который заявил о возможной подготовке администрацией бывшего президента США Джо Байдена покушения на лидера РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Государственная дума направит обращения к конгрессу США и в Организацию Объединённых Наций с требованием провести расследование в связи с заявлением американского журналиста Такера Карлсона о подготовке покушения на убийство президента России Путина... администрацией Байдена», — сообщила пресс-служба ГД.