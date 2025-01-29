Толкают к ядерной войне: Володин призвал расследовать слова о попытках Байдена убить Путина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что слова американского журналиста Такера Карлсона о том, что власти США при президенте Джо Байдене планировали убийство Владимира Путина, должны быть тщательно расследованы.

По его словам, сама подготовка к покушению и обсуждение таких планов являются преступлением и могут подтолкнуть мир к началу ядерной войны.

«Нам всем надо осознать, что против Российской Федерации ведётся жесточайшая борьба. Понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. А значит — чувствовать свою ответственность», — написал Володин в телеграм-канале.