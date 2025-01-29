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Регион
29 января, 04:20

Толкают к ядерной войне: Володин призвал расследовать слова о попытках Байдена убить Путина

Володин: Подготовка к покушению на Путина ведёт мир к ядерной войне

Вячеслав Володин. Обложка © Telegram / Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Обложка © Telegram / Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что слова американского журналиста Такера Карлсона о том, что власти США при президенте Джо Байдене планировали убийство Владимира Путина, должны быть тщательно расследованы.

По его словам, сама подготовка к покушению и обсуждение таких планов являются преступлением и могут подтолкнуть мир к началу ядерной войны.

«Нам всем надо осознать, что против Российской Федерации ведётся жесточайшая борьба. Понимать масштаб вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. А значит — чувствовать свою ответственность», написал Володин в телеграм-канале.

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Напомним, Такер Карлсон в разговоре с журналистом Мэттом Таибби отметил, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен активно продвигал войну и даже пытался организовать убийство президента РФ. Карлсон не уточнил никаких деталей и не пояснил, когда и где могли происходить такие события.

Артём Гапоненко
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