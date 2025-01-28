Республиканская администрация пытается накидать камни в огород Демократической партии экс-президента США Джо Байдена. Поэтому появление слухов о подготовке покушения на лидера России Владимира Путина неудивительно. Об этом заявил член Совета Федерации, сенатор Анатолий Широков в беседе с Life.ru.

«Дыма без огня не бывает, и вполне возможно, что спецслужбы Запада могли готовить покушение на нашего лидера, поскольку эта фигура знаковая не только для России, но и для всего мира. Личная позиция президента России зачастую определяет контуры тех или иных мировых событий. Поэтому я бы относился к этой информации серьёзно, хотя не исключаю, что в антидемократическом запале республиканец это дело выпалил», — рассказал эксперт.

Сенатор убеждён, что это лишнее доказательство того, что президент России признаётся даже Коллективным Западом в виде фигуры, которая своим поведением, характером и отношением к окружающей действительности, политическим событиям и позиции определяет конфигурацию современного мира. По словам Широкова, рассуждая о том, как хорошо живётся у нас в стране, можно сравнить реальное положение в наших магазинах и в магазинах Европы и Великобритании, а также темпы экономического развития, экономического роста наших экономик и европейских.

Огромное количество показателей говорит о том, что, несмотря на недружественные санкции, их экономические последствия, Россия всё равно с честью выдерживает все эти испытания и фактически зачастую становится островком здравого смысла в этом безумном море всякого рода разных гендеров, целей и прочих. Член Совета Федерации, сенатор Анатолий Широков