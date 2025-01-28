46-й президент США Джо Байден хотел бы, чтобы Россию возглавил политик, похожий на единственного президента Советского Союза Михаила Горбачёва. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Парламентарий утверждает, что Байден может как-то быть связан с попытками покушений на российского президента Владимира Путина, поэтому российским правоохранителям следует внимательно изучить сообщения, отсылающие к этому.

«Самый главный коррупционер Америки — бывший президент Байден — до мозга и костей пронизан террористической сущностью. Но быть преступником — это не значит быть глупым», — заметил Шеремет.

Байдену, по словам Шеремета, хорошо известно, что сила и преимущество России — в её лидере Владимире Путине. В Белом доме, разумеется, был бы большой праздник, если бы США удалось в РФ привести к власти «своего» человека.

«Он (Байден), конечно, хотел бы, как они делали не раз, вмешиваясь в суверенные дела других стран, привести к власти в России кого-то похожего на предателей Горбачева и [Владимира] Зеленского, но номер, как говорится, в этот раз не прошёл, — заключил депутат.

О попытках покушения на Владимира Путина рассказал ранее американский журналист Такер Карлсон. По его словам, бывший госсекретарь США Энтони Блинкен действительно пытался организовать убийство российского президента. В Кремле в ответ заверили, что спецслужбы РФ делают полностью обеспечивают безопасность главы государства.