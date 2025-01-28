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Регион
28 января, 09:29

В Кремле отреагировали на заявления о попытках покушения на Путина со стороны США

Песков: Российские спецслужбы обеспечивают безопасность Путина

Российские спецслужбы делают всё необходимое для безопасности президента РФ. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отреагировал на заявления журналиста Такера Карлсона, о том, что США при Джо Байдене якобы планировали покушение на Владимира Путина.

«Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства», — подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Карлсон не уточнил никаких деталей и не пояснил, когда и где могли происходить такие события, а также какие были мотивы для возможного покушения.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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