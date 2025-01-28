В Кремле отреагировали на заявления о попытках покушения на Путина со стороны США

Российские спецслужбы делают всё необходимое для безопасности президента РФ. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отреагировал на заявления журналиста Такера Карлсона, о том, что США при Джо Байдене якобы планировали покушение на Владимира Путина.

«Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь главы государства», — подчеркнул представитель Кремля.