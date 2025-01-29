Кремлю нужны доказательства слов о попытках Байдена убить Путина

Кремль не считает нужным комментировать высказывания американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена «пыталась убить» президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, указав на отсутствие доказательств.

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привёл никаких доказательств, поэтому я не могу комментировать сказанное им, потому что непонятно, что имелось в виду», — объяснил Песков журналистам.