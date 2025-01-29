Кремлю нужны доказательства слов о попытках Байдена убить Путина
Песков призвал не верить бездоказательным словам Карлсона о покушении на Путина
Джо Байден и Владимир Путин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz, © Life.ru.
Кремль не считает нужным комментировать высказывания американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена «пыталась убить» президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, указав на отсутствие доказательств.
«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привёл никаких доказательств, поэтому я не могу комментировать сказанное им, потому что непонятно, что имелось в виду», — объяснил Песков журналистам.
Он считает неправильным верить на слово бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила. Представитель Кремля заметил, что сейчас много сейчас заявлений разных, на все надо обращать внимание, но при этом «очень аккуратно воспринимать».
Как писал ранее Life.ru, известный американский журналист Такер Карлсон, который брал интервью у Владимира Путина и Сергея Лаврова, утверждает, что команда ушедшего в отставку Джо Байдена хотела убить президента РФ. Но подробности плана покушения, а также место и время остались не раскрыты. Карлсон упомянул лишь о бывшем госсекретаре США Энтони Блинкене, который активно продвигал войну с Россией и даже пытался организовать убийство Путина. Володин призвал расследовать слова о попытках Байдена убить президента РФ. Также в Госдуме раскрыли, кого американский лидер хотел видеть «у руля» в России вместо Путина.