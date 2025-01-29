Стало известно, кому выгоден слив Карлсона о покушении на убийство Путина
Политолог Дудаков: Слова Такера Карлсона о покушении на Путина выгодны Трампу
Такер Карлсон и Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Политолог-американист Малек Дудаков призвал не воспринимать всерьёз громкое заявление журналиста Такера Карлсона, который заявил, что администрация Джо Байдена готовила убийство Владимира Путина. По мнению эксперта, риторика Карлсона, скорее всего, направлена на политическую борьбу внутри США.
«Это укладывается в тезисы команды Трампа, в которую входит Такер Карлсон. Цель риторики состоит в том, чтобы убедить всех, что Байден едва не довёл ситуацию до третьей мировой войны и ядерного столкновения с Россией», — высказался политолог в беседе с «Царьградом».
Дудаков считает, что сейчас Байдена будут винить во всех грехах, в том числе и в конфликте на Украине. А команда Дональда Трампа возьмёт на себя роль спасителей, тех, кто отведёт мир от обрыва, в который рушится планета.
Как писал ранее Life.ru, известный в России американский журналист Такер Карлсон, который брал интервью у Владимира Путина и Сергея Лаврова, проговорился, что команда ушедшего в отставку Джо Байдена хотела убить президента РФ. При этом подробности плана покушения, а также место и время остались не раскрыты. Карлсон упомянул лишь о бывшем госсекретаре США Энтони Блинкене, который активно продвигал войну с Россией и даже пытался организовать убийство Путина.