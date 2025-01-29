Стало известно, кому выгоден слив Карлсона о покушении на убийство Путина

Политолог-американист Малек Дудаков призвал не воспринимать всерьёз громкое заявление журналиста Такера Карлсона, который заявил, что администрация Джо Байдена готовила убийство Владимира Путина. По мнению эксперта, риторика Карлсона, скорее всего, направлена на политическую борьбу внутри США.

«Это укладывается в тезисы команды Трампа, в которую входит Такер Карлсон. Цель риторики состоит в том, чтобы убедить всех, что Байден едва не довёл ситуацию до третьей мировой войны и ядерного столкновения с Россией», — высказался политолог в беседе с «Царьградом».

Дудаков считает, что сейчас Байдена будут винить во всех грехах, в том числе и в конфликте на Украине. А команда Дональда Трампа возьмёт на себя роль спасителей, тех, кто отведёт мир от обрыва, в который рушится планета.