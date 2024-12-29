Вопросы не согласовывали: Захарова раскрыла секреты подготовки интервью Лаврова Карлсону

Вопросы для интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которое провёл популярный американский журналист Такер Карлсон, не были согласованы заранее. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что все интервью с участием Лаврова получаются живыми, а иногда министр может задать парочку своих вопросов и вывести дискуссию на совершенно иной уровень. Кроме того, дипломат объяснила, почему внимание СМИ приковано к деятельности Карлсона.