Вопросы не согласовывали: Захарова раскрыла секреты подготовки интервью Лаврова Карлсону
Захарова: Карлсон не согласовывал заранее вопросы для интервью с Лавровым
Сергей Лавров даёт интервью Такеру Карлсону. Обложка © mid.ru
Вопросы для интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которое провёл популярный американский журналист Такер Карлсон, не были согласованы заранее. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она подчеркнула, что все интервью с участием Лаврова получаются живыми, а иногда министр может задать парочку своих вопросов и вывести дискуссию на совершенно иной уровень. Кроме того, дипломат объяснила, почему внимание СМИ приковано к деятельности Карлсона.
«Мейнстримовых СМИ и буквально какое-то ритуальное поклонение русофобии, думаю, сделали из фигуры этого американского обозревателя такого заметного медиаперсонажа», — цитирует Захарову kp.ru.
Напомним, интервью Карлсона с Лавровым взорвало соцсети, собрав миллион просмотров за час. При этом в Германии назвали важным беседу главы МИД РФ с журналистом. Параллельно и в США отреагировали на интервью Лаврова Карлсону и даже забили тревогу. Кстати, министр в ходе интервью заявил, что происходящее на Украине является гибридной войной. Позже политологи раскрыли ключевой посыл Лаврова в интервью Карлсону.