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29 декабря, 09:54

Вопросы не согласовывали: Захарова раскрыла секреты подготовки интервью Лаврова Карлсону

Захарова: Карлсон не согласовывал заранее вопросы для интервью с Лавровым

Сергей Лавров даёт интервью Такеру Карлсону. Обложка © mid.ru

Сергей Лавров даёт интервью Такеру Карлсону. Обложка © mid.ru

Вопросы для интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которое провёл популярный американский журналист Такер Карлсон, не были согласованы заранее. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что все интервью с участием Лаврова получаются живыми, а иногда министр может задать парочку своих вопросов и вывести дискуссию на совершенно иной уровень. Кроме того, дипломат объяснила, почему внимание СМИ приковано к деятельности Карлсона.

«Мейнстримовых СМИ и буквально какое-то ритуальное поклонение русофобии, думаю, сделали из фигуры этого американского обозревателя такого заметного медиаперсонажа», — цитирует Захарову kp.ru.

Никакого НАТО, красные линии и сигнал России: Что сказал Лавров в интервью Такеру Карлсону
Никакого НАТО, красные линии и сигнал России: Что сказал Лавров в интервью Такеру Карлсону

Напомним, интервью Карлсона с Лавровым взорвало соцсети, собрав миллион просмотров за час. При этом в Германии назвали важным беседу главы МИД РФ с журналистом. Параллельно и в США отреагировали на интервью Лаврова Карлсону и даже забили тревогу. Кстати, министр в ходе интервью заявил, что происходящее на Украине является гибридной войной. Позже политологи раскрыли ключевой посыл Лаврова в интервью Карлсону.

Борис Эльфанд
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