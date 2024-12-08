В США забили тревогу из-за слов Лаврова об обмене ядерными ударами в интервью Карлсону

Американцам следует очень серьёзно отнестись к словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью Такеру Карлсону о готовности Москвы нанести удар в том числе по США, если те продолжат эскалацию конфликта на Украине и будут угрожать безопасности страны. Об этом говорит отставной подполковник американских ВС Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Это было одно из самых впечатляющих заявлений, которые он сделал, и которое должен услышать каждый. Я видел некоторые комментарии здесь, так было с Такером… Они говорят, что ты, должно быть, оправдываешь Путина или тебе платит Кремль. Послушайте, если наступит ядерная война, всем будет наплевать, кому кто-то платит или не платит. Будут убитые американцы. Это верх глупости и безрассудства хотеть узнать, насколько они серьёзны, будут ли они атаковать США. Почему вы вообще хотите это узнать?», — воззвал офицер к соотечественникам.