В США забили тревогу из-за слов Лаврова об обмене ядерными ударами в интервью Карлсону
Подполковник Дэвис призвал всерьёз отнестись к словам Лаврова об ударе по США
Американский журналист Такер Карлсон и Сергей Лавров. Фото © mid.ru
Американцам следует очень серьёзно отнестись к словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью Такеру Карлсону о готовности Москвы нанести удар в том числе по США, если те продолжат эскалацию конфликта на Украине и будут угрожать безопасности страны. Об этом говорит отставной подполковник американских ВС Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
«Это было одно из самых впечатляющих заявлений, которые он сделал, и которое должен услышать каждый. Я видел некоторые комментарии здесь, так было с Такером… Они говорят, что ты, должно быть, оправдываешь Путина или тебе платит Кремль. Послушайте, если наступит ядерная война, всем будет наплевать, кому кто-то платит или не платит. Будут убитые американцы. Это верх глупости и безрассудства хотеть узнать, насколько они серьёзны, будут ли они атаковать США. Почему вы вообще хотите это узнать?», — воззвал офицер к соотечественникам.
Дэвис уверен, что такое именно такое мышление ставит США в действительно опасное положение.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон вновь приехал в Россию, в этот раз ради интервью с Лавровым. Видео с разговором телевизионщика и главы МИД РФ за час набрало миллион просмотров, а сам министр произвёл положительное впечатление на американцев, и в особенности на американок. В ходе разговора Лавров выразил надежду на то, что Америка всерьёз восприняла сигнал России после применения баллистической ракеты «Орешник», и перечислил условия для мирного разрешения конфликта. А разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами между Россией и США глава МИД назвал «приглашением к катастрофе, которой мы не хотим». Life.ru в своём материале собрал все основные моменты, на которые следует обратить внимание в этой беседе. Отметим, до этого Такер Карлсон общался с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, а также с российским лидером Владимиром Путиным.