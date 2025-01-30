Венгрия пожаловалась на «гадости» от Байдена
Сийярто: Администрация Байдена испытывала к Венгрии заметное отвращение
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Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена проявляла неприязнь к правительству Венгрии и предпринимала против него недружественные действия. Он выразил надежду на восстановление двусторонних отношений.
«На протяжении четырех лет правления предыдущей администрации США наблюдалось заметное отвращение к венгерскому правительству. В этот период против нас были предприняты всевозможные гадости», — отметил Сийярто на мероприятии в словацком Комароме.
Он напомнил, что в последние годы США отменили соглашение о двойном налогообложении с Венгрией, сократили срок действия виз для венгров с двух лет до одного и ограничили количество въездов до одного раза. Кроме того, в санкционный список попал глава кабинета премьер-министра Венгрии Антал Роган.
Сийярто добавил, что действия Демократической партии усугубили ситуацию в контексте конфликта на Украине, так как они поставляли Киеву оружие на миллиарды долларов, что затягивало конфликт.
«Новая администрация США... явно стремится к восстановлению серьёзно повреждённых за последние четыре года венгерско-американских отношений», — подытожил он.
Ранее Сийярто обсудил с госсекретарём США Марко Рубио пути прекращения конфликта на Украине. Американский дипломат заверил своего европейскому коллегу в том, что администрация Дональда Трампа намерена приложить все усилия для достижения мира в регионе.