Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена проявляла неприязнь к правительству Венгрии и предпринимала против него недружественные действия. Он выразил надежду на восстановление двусторонних отношений.

«На протяжении четырех лет правления предыдущей администрации США наблюдалось заметное отвращение к венгерскому правительству. В этот период против нас были предприняты всевозможные гадости», — отметил Сийярто на мероприятии в словацком Комароме.

Он напомнил, что в последние годы США отменили соглашение о двойном налогообложении с Венгрией, сократили срок действия виз для венгров с двух лет до одного и ограничили количество въездов до одного раза. Кроме того, в санкционный список попал глава кабинета премьер-министра Венгрии Антал Роган.

Сийярто добавил, что действия Демократической партии усугубили ситуацию в контексте конфликта на Украине, так как они поставляли Киеву оружие на миллиарды долларов, что затягивало конфликт.

«Новая администрация США... явно стремится к восстановлению серьёзно повреждённых за последние четыре года венгерско-американских отношений», — подытожил он.