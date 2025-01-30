Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 14:37

Венгрия пожаловалась на «гадости» от Байдена

Сийярто: Администрация Байдена испытывала к Венгрии заметное отвращение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена проявляла неприязнь к правительству Венгрии и предпринимала против него недружественные действия. Он выразил надежду на восстановление двусторонних отношений.

В МИД Венгрии объяснили, почему Будапешт не заблокировал продление антироссийских санкций
В МИД Венгрии объяснили, почему Будапешт не заблокировал продление антироссийских санкций

«На протяжении четырех лет правления предыдущей администрации США наблюдалось заметное отвращение к венгерскому правительству. В этот период против нас были предприняты всевозможные гадости», — отметил Сийярто на мероприятии в словацком Комароме.

Он напомнил, что в последние годы США отменили соглашение о двойном налогообложении с Венгрией, сократили срок действия виз для венгров с двух лет до одного и ограничили количество въездов до одного раза. Кроме того, в санкционный список попал глава кабинета премьер-министра Венгрии Антал Роган.

«Навредили самой Европе»: Орбан призвал ЕС снять санкции с России
«Навредили самой Европе»: Орбан призвал ЕС снять санкции с России

Сийярто добавил, что действия Демократической партии усугубили ситуацию в контексте конфликта на Украине, так как они поставляли Киеву оружие на миллиарды долларов, что затягивало конфликт.

«Новая администрация США... явно стремится к восстановлению серьёзно повреждённых за последние четыре года венгерско-американских отношений», — подытожил он.

В США раскрыли мстительные цели решения Зеленского по газу в ЕС
В США раскрыли мстительные цели решения Зеленского по газу в ЕС

Ранее Сийярто обсудил с госсекретарём США Марко Рубио пути прекращения конфликта на Украине. Американский дипломат заверил своего европейскому коллегу в том, что администрация Дональда Трампа намерена приложить все усилия для достижения мира в регионе.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Венгрия
  • США
  • Петер Сийярто
  • Джо Байден
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar