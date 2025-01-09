В США раскрыли мстительные цели решения Зеленского по газу в ЕС
RS: Зеленский мог прекратить поставки в ЕС, чтобы отомстить Венгрии и Словакии
Зеленский мог прекратить поставки российского газа в Европу не для того, чтобы нанести ущерб России, а скорее в качестве мести Венгрии и Словакии за их отказ поддержать вступление Украины в НАТО. Такое мнение выразили журналисты американского издания Responsible Statecraft.
«Учитывая, что Украина потеряет около миллиарда долларов США в виде ежегодных сборов, и что прекращение транзита привело к резкому росту цен на природный газ, возникает вопрос: было ли решение Зеленского больше направлено на то, чтобы наказать страны ЕС, такие как Словакия и Венгрия, которые выступают против членства Украины в НАТО, чем на то, чтобы навредить России?» — задался вопросом автор материала.
Он подчёркивает, что негативные последствия решения Зеленского затрагивают не только Европу, но и саму Украину, и Киев не может это игнорировать. По мнению журналиста, действия Зеленского выглядят неразумными.
Напомним, Зеленский запретил поставлять российский газ в ЕС через территорию Украины. Для РФ это не трагедия, а вот европейцы страдают. Запасы газа у них кончаются с рекордной скоростью. Тяжелее всего придётся Молдавии и Словакии, а Приднестровье уже сейчас сидит без газа. Стоимость топлива на европейских рынках уже начала расти.
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