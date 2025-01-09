В США раскрыли мстительные цели решения Зеленского по газу в ЕС

Зеленский мог прекратить поставки российского газа в Европу не для того, чтобы нанести ущерб России, а скорее в качестве мести Венгрии и Словакии за их отказ поддержать вступление Украины в НАТО. Такое мнение выразили журналисты американского издания Responsible Statecraft.

«Учитывая, что Украина потеряет около миллиарда долларов США в виде ежегодных сборов, и что прекращение транзита привело к резкому росту цен на природный газ, возникает вопрос: было ли решение Зеленского больше направлено на то, чтобы наказать страны ЕС, такие как Словакия и Венгрия, которые выступают против членства Украины в НАТО, чем на то, чтобы навредить России?» — задался вопросом автор материала.