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Регион
26 января, 20:22

Сийярто сообщил, что получил заверения в планах Трампа принести мир на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с госсекретарём США Марко Рубио пути прекращения конфликта на Украине. Американский дипломат заверил своего европейскому коллегу в том, что администрация Дональда Трампа намерена приложить все усилия для достижения мира в регионе.

«Мой коллега заверил меня, что президент Дональд Трамп ставит перед собой очень важную цель — положить конец трёхлетней войне», — отметил Сийярто в видеообращении.

Министр также подчеркнул, что Венгрия выступает за мирное урегулирование и намерена активно содействовать международным инициативам, которые могут ускорить завершение конфликта.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп уже изъявлял желание встретиться с лидером России для обсуждения конфликта на Украине. Владимир Путин выразил согласие по данной инициативе.

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Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Szijjártó Péter

Тимур Хингеев
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