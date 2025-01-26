Сийярто сообщил, что получил заверения в планах Трампа принести мир на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с госсекретарём США Марко Рубио пути прекращения конфликта на Украине. Американский дипломат заверил своего европейскому коллегу в том, что администрация Дональда Трампа намерена приложить все усилия для достижения мира в регионе.

«Мой коллега заверил меня, что президент Дональд Трамп ставит перед собой очень важную цель — положить конец трёхлетней войне», — отметил Сийярто в видеообращении.