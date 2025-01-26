Сийярто сообщил, что получил заверения в планах Трампа принести мир на Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с госсекретарём США Марко Рубио пути прекращения конфликта на Украине. Американский дипломат заверил своего европейскому коллегу в том, что администрация Дональда Трампа намерена приложить все усилия для достижения мира в регионе.
«Мой коллега заверил меня, что президент Дональд Трамп ставит перед собой очень важную цель — положить конец трёхлетней войне», — отметил Сийярто в видеообращении.
Министр также подчеркнул, что Венгрия выступает за мирное урегулирование и намерена активно содействовать международным инициативам, которые могут ускорить завершение конфликта.
Напомним, что президент США Дональд Трамп уже изъявлял желание встретиться с лидером России для обсуждения конфликта на Украине. Владимир Путин выразил согласие по данной инициативе.
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