В Кремле заявили о готовности вести переговоры с нелегитимным Зеленским
Песков: РФ открыта к переговорам с Зеленским, несмотря на его нелегитимность
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский по факту не является легитимным лидером Украины, однако Россия готова вести с ним переговоры. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Анализ нашей страны, который неоднократно был озвучен президентом [РФ Владимиром] Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности, но даже несмотря на это российская сторона остаётся открытой для переговоров», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков также отметил, что динамика и ход спецоперации (СВО) недвусмысленно указывают на то, что Киев должен первым проявлять открытость и заинтересованность в проведении переговоров.
Напомним, ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина должна организовать президентские и парламентские выборы до конца 2025 года, если Киев планирует закончить конфликт. До этого Владимир Путин говорил, что Зеленский не может подписывать никаких документов, поскольку не является легитимным лидером страны. В Кремле позже также напомнили, что с юридической точки зрения Зеленский уже никто. Позднее в МИД РФ отметили, что РФ открыта к диалогу с Украиной, но для начала нужно решить вопросы, касающиеся легитимности Зеленского.