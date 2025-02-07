Прекращение огня к 20 апреля и никакого НАТО: В Сеть слили мирный план Трампа по Украине
Daily Mail опубликовала предполагаемый мирный план Трампа по Украине
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden
Согласно информации, опубликованной Daily Mail, в Сеть утекли детали мирного плана по Украине, разработанного Дональдом Трампом. Он включает в себя предложение о прекращении огня к 20 апреля и признание Киевом территорий, занятых Россией. Также план предполагает отказ Украины от вступления в НАТО.
Трамп, который ранее заявлял о возможности достижения мира «за 24 часа», теперь стремится завершить конфликт в течение 100 дней. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», в дипломатических кругах обсуждается возможность прекращения боевых действий, что должно остановить продвижение российских войск. В рамках плана предполагается вывод украинских войск из Курской области и размещение европейских солдат для охраны демилитаризованной зоны, при этом американские силы не будут задействованы.
Кроме того, ожидается, что Европейский Союз окажет Украине помощь в восстановлении, которая может составить 486 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Однако Владимир Зеленский опроверг существование мирного плана, а Белый дом пока не комментирует утечку информации.
Если данные подтвердятся, предполагается телефонный разговор между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, а официальное заявление о прекращении огня может быть сделано 20 апреля. Офис президента Украины также опроверг легитимность предложенного плана, заявив о его недостоверности и политической манипуляции.
Дональд Трамп ещё в период предвыборной подготовки неоднократно заявлял о готовности оказать содействие в завершении украинского конфликта. После победы на выборах и вступления в должность, он приступил к выполнению обещания. В частности, он сообщил об активной работе над мирным разрешением конфликта и заявил, что в вопросе разрешения украинского кризиса удалось добиться «значительного прогресса». Вместе с этим он намерен пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, на что тот уже дал согласие. Переговоры по теме конфликта допускает и Владимир Зеленский.