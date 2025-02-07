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Регион
7 февраля, 05:16

Прекращение огня к 20 апреля и никакого НАТО: В Сеть слили мирный план Трампа по Украине

Daily Mail опубликовала предполагаемый мирный план Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Согласно информации, опубликованной Daily Mail, в Сеть утекли детали мирного плана по Украине, разработанного Дональдом Трампом. Он включает в себя предложение о прекращении огня к 20 апреля и признание Киевом территорий, занятых Россией. Также план предполагает отказ Украины от вступления в НАТО.

Трамп, который ранее заявлял о возможности достижения мира «за 24 часа», теперь стремится завершить конфликт в течение 100 дней. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», в дипломатических кругах обсуждается возможность прекращения боевых действий, что должно остановить продвижение российских войск. В рамках плана предполагается вывод украинских войск из Курской области и размещение европейских солдат для охраны демилитаризованной зоны, при этом американские силы не будут задействованы.

Кроме того, ожидается, что Европейский Союз окажет Украине помощь в восстановлении, которая может составить 486 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Однако Владимир Зеленский опроверг существование мирного плана, а Белый дом пока не комментирует утечку информации.

Если данные подтвердятся, предполагается телефонный разговор между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, а официальное заявление о прекращении огня может быть сделано 20 апреля. Офис президента Украины также опроверг легитимность предложенного плана, заявив о его недостоверности и политической манипуляции.

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Дональд Трамп ещё в период предвыборной подготовки неоднократно заявлял о готовности оказать содействие в завершении украинского конфликта. После победы на выборах и вступления в должность, он приступил к выполнению обещания. В частности, он сообщил об активной работе над мирным разрешением конфликта и заявил, что в вопросе разрешения украинского кризиса удалось добиться «значительного прогресса». Вместе с этим он намерен пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным, на что тот уже дал согласие. Переговоры по теме конфликта допускает и Владимир Зеленский.

Оксана Попова
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