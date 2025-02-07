Прекращение огня к 20 апреля и никакого НАТО: В Сеть слили мирный план Трампа по Украине

Согласно информации, опубликованной Daily Mail, в Сеть утекли детали мирного плана по Украине, разработанного Дональдом Трампом. Он включает в себя предложение о прекращении огня к 20 апреля и признание Киевом территорий, занятых Россией. Также план предполагает отказ Украины от вступления в НАТО.

Трамп, который ранее заявлял о возможности достижения мира «за 24 часа», теперь стремится завершить конфликт в течение 100 дней. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», в дипломатических кругах обсуждается возможность прекращения боевых действий, что должно остановить продвижение российских войск. В рамках плана предполагается вывод украинских войск из Курской области и размещение европейских солдат для охраны демилитаризованной зоны, при этом американские силы не будут задействованы.

Кроме того, ожидается, что Европейский Союз окажет Украине помощь в восстановлении, которая может составить 486 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Однако Владимир Зеленский опроверг существование мирного плана, а Белый дом пока не комментирует утечку информации.