Февраль-март: Слуцкий пролил свет на будущее переговоров Путина и Трампа
Слуцкий: Вероятность контактов Путина и Трампа составляет 100%
Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа произойдёт совсем скоро, вероятность их контактов составляет 100%. Такое мнение высказал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
«Они абсолютно вероятны, вероятность этих контактов 100%, лидеры двух крупнейших держав на планете должны быть между собой в тесном взаимодействии. <...> Работа требует серьёзной подготовки, которая, не выдам тайну, находится сегодня в продвинутой стадии», — сказал депутат журналистам и допустил, что она состоится в феврале или марте.
Слуцкий не называет конкретных прогнозов по дате встрече, он уверен, что обоим лидерам необходимо к ней тщательно подготовиться. Президенты двух крупнейших держав обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва и Вашингтон ведут контакты по линии отдельных ведомств. Детали диалогов Песков раскрывать не стал, больше ему по этой животрепещущей теме добавить нечего.
Life.ru