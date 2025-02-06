Февраль-март: Слуцкий пролил свет на будущее переговоров Путина и Трампа

«Они абсолютно вероятны, вероятность этих контактов 100%, лидеры двух крупнейших держав на планете должны быть между собой в тесном взаимодействии. <...> Работа требует серьёзной подготовки, которая, не выдам тайну, находится сегодня в продвинутой стадии», — сказал депутат журналистам и допустил, что она состоится в феврале или марте.