Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 февраля, 10:08

Песков заявил, что ему нечего добавить по теме контактов между Россией и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь прокомментировал тему контактов между Москвой и Вашингтоном. По его словам, Кремлю нечего добавить к ранее сказанному.

«Мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера», — сообщил представитель Кремля журналистам.

«Мы ничего не видели и не слышали»: В Кремле ответили на идею НАТО разместить войска в Гренландии
«Мы ничего не видели и не слышали»: В Кремле ответили на идею НАТО разместить войска в Гренландии

Ранее Песков рассказал, что Россия и Соединённые Штаты Америки ведут диалог по линии отдельных ведомств. Кроме того, это общение интенсифицировалось. Так политик ответил на вопрос журналистов, почему президент США Дональд Трамп активно высказывается по поводу контактов с российским лидером Владимиром Путиным, а Москва заявляет об отсутствии сигналов со стороны американской администрации.

Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar