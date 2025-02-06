Песков заявил, что ему нечего добавить по теме контактов между Россией и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь прокомментировал тему контактов между Москвой и Вашингтоном. По его словам, Кремлю нечего добавить к ранее сказанному.

«Мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера», — сообщил представитель Кремля журналистам.

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Ранее Песков рассказал, что Россия и Соединённые Штаты Америки ведут диалог по линии отдельных ведомств. Кроме того, это общение интенсифицировалось. Так политик ответил на вопрос журналистов, почему президент США Дональд Трамп активно высказывается по поводу контактов с российским лидером Владимиром Путиным, а Москва заявляет об отсутствии сигналов со стороны американской администрации.