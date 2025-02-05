Песков сообщил об усилении контактов Кремля с США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, почему президент США Дональд Трамп активно высказывается по поводу контактов с российским лидером Владимиром Путиным, а Москва заявляет об отсутствии сигналов со стороны американской администрации. По его словам, Россия и Соединённые Штаты ведут диалог по линии отдельных ведомств. Кроме того, это общение интенсифицировалось.

«Я здесь могу сказать только следующее: контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались», — заявил представитель Кремля.

Пока Песков не стал раскрывать никаких деталей. Однако из его ответа становится ясно, что диалог между РФ и США есть.