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Регион
5 февраля, 10:10

Песков сообщил об усилении контактов Кремля с США

Песков: Контакты России и США по линии ряда ведомств есть, они участились

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, почему президент США Дональд Трамп активно высказывается по поводу контактов с российским лидером Владимиром Путиным, а Москва заявляет об отсутствии сигналов со стороны американской администрации. По его словам, Россия и Соединённые Штаты ведут диалог по линии отдельных ведомств. Кроме того, это общение интенсифицировалось.

«Я здесь могу сказать только следующее: контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались», — заявил представитель Кремля.

Пока Песков не стал раскрывать никаких деталей. Однако из его ответа становится ясно, что диалог между РФ и США есть.

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Ранее пресс-секретарь президента поделился, что Россия приветствует заявление госсекретаря США Рубио о многополярности. По его словам, это соответствует позиции Москвы.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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