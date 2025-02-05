Песков: Россия приветствует заявление госсекретаря США Рубио о многополярности

Россия поддерживает заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности, поскольку это соответствует позиции Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в среду, 5 февраля.

«Конечно, это корреспондирует с нашим пониманием, с нашим видением и с видением нашего президента. Поэтому да, мы приветствуем такие заявления», — добавил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.