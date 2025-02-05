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Регион
5 февраля, 09:48

Песков: Россия приветствует заявление госсекретаря США Рубио о многополярности

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Россия поддерживает заявление госсекретаря США Марко Рубио о многополярности, поскольку это соответствует позиции Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в среду, 5 февраля.

«Конечно, это корреспондирует с нашим пониманием, с нашим видением и с видением нашего президента. Поэтому да, мы приветствуем такие заявления», — добавил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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А ранее обозреватель Bloomberg Андреас Клут выразил свои опасения относительно возможных переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также председателем КНР Си Цзиньпином. Он указывает на то, что эти встречи могут напоминать Ялтинскую конференцию 1945 года.

Марина Фещенко
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