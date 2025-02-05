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Регион
4 февраля, 23:16

Лавров назвал ошибкой разворот России от Африки на Запад после развала СССР

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hussein Eddeb

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hussein Eddeb

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на снижение интереса России к Африке после распада Советского Союза повлияли две ключевые причины: первая — это объективные финансовые трудности, а вторая — политическая нестабильность. Об этом он рассказал на XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«После распада Советского Союза мы были вынуждены закрывать посольства, чтобы экономить деньги, предназначавшиеся для внешней политики», — сказал Лавров.

Говоря о политической причине, министр отметил, что российское руководство в тот период считало, что для России открыты «двери западной цивилизации», и что всё остальное не имеет значения. Однако он подчеркнул, что эта ошибка стала важным уроком для нынешнего поколения руководителей. Министр также отметил, что Африка является естественным союзником Москвы в совместной работе для соблюдения принципов справедливости и равноправия в мире, как это прописано в уставе ООН.

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Ранее Лавров заявил, что Голанские высоты можно рассматривать как утерянные земли в контексте достижения справедливости и полноценного разрешения арабо-израильского конфликта. Министр также отметил, что, несмотря на события в Сирии и Ливане, существуют проблемы и в Ливии, где Запад и Восток не могут прийти к согласию по вопросам дальнейшего политического развития.

Александра Мышляева
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