Лавров назвал ошибкой разворот России от Африки на Запад после развала СССР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на снижение интереса России к Африке после распада Советского Союза повлияли две ключевые причины: первая — это объективные финансовые трудности, а вторая — политическая нестабильность. Об этом он рассказал на XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«После распада Советского Союза мы были вынуждены закрывать посольства, чтобы экономить деньги, предназначавшиеся для внешней политики», — сказал Лавров.

Говоря о политической причине, министр отметил, что российское руководство в тот период считало, что для России открыты «двери западной цивилизации», и что всё остальное не имеет значения. Однако он подчеркнул, что эта ошибка стала важным уроком для нынешнего поколения руководителей. Министр также отметил, что Африка является естественным союзником Москвы в совместной работе для соблюдения принципов справедливости и равноправия в мире, как это прописано в уставе ООН.