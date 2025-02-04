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Регион
4 февраля, 14:05

Лавров: Голанские высоты можно считать потерянными после прихода Трампа

Голанские высоты можно рассматривать как утраченные территории в контексте достижения справедливости и полноценного разрешения арабо-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Израиль, не стесняясь, продолжает военные действия на Западном берегу. Много заслуживающих доверия утечек о том, что в планах Израиля, помимо высылки палестинцев из сектора Газа, ещё и взятие под свой полный контроль северо-западного берега реки Иордан», — сказал министр на XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава МИД добавил, что, по словам экспертов, Израиль планирует остаться на территории Ливана и не собирается уходить с сирийских Голан.

Лавров также отметил, что со вторым приходом в Белый дом Дональда Трампа, который в своей первой каденции официально признал Голанские высоты частью Израиля, эти земли можно считать утраченными с точки зрения восстановления справедливости и полноценного устойчивого регулирования арабо-израильского конфликта. Кроме того, указал Лавров, несмотря на происходящее в Сирии и Ливане, существуют проблемы и в Ливии, где Запад и Восток не могут достичь согласия по вопросам дальнейшего развития политического процесса.

Нетаньяху назвал Голанские высоты неотъемлемой частью Израиля
Нетаньяху назвал Голанские высоты неотъемлемой частью Израиля

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет продвигать концепцию «мира через силу» на Ближнем Востоке и увеличивать масштабы Авраамских соглашений. В Кремле же омтечали, что Россия продолжает вести диалог со всеми странами Ближнего Востока, с рядом из которых у Москвы есть пересекающиеся интересы.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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