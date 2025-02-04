Лавров: Голанские высоты можно считать потерянными после прихода Трампа
Голанские высоты можно рассматривать как утраченные территории в контексте достижения справедливости и полноценного разрешения арабо-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Израиль, не стесняясь, продолжает военные действия на Западном берегу. Много заслуживающих доверия утечек о том, что в планах Израиля, помимо высылки палестинцев из сектора Газа, ещё и взятие под свой полный контроль северо-западного берега реки Иордан», — сказал министр на XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава МИД добавил, что, по словам экспертов, Израиль планирует остаться на территории Ливана и не собирается уходить с сирийских Голан.
Лавров также отметил, что со вторым приходом в Белый дом Дональда Трампа, который в своей первой каденции официально признал Голанские высоты частью Израиля, эти земли можно считать утраченными с точки зрения восстановления справедливости и полноценного устойчивого регулирования арабо-израильского конфликта. Кроме того, указал Лавров, несмотря на происходящее в Сирии и Ливане, существуют проблемы и в Ливии, где Запад и Восток не могут достичь согласия по вопросам дальнейшего развития политического процесса.
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет продвигать концепцию «мира через силу» на Ближнем Востоке и увеличивать масштабы Авраамских соглашений. В Кремле же омтечали, что Россия продолжает вести диалог со всеми странами Ближнего Востока, с рядом из которых у Москвы есть пересекающиеся интересы.
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