Лавров: Голанские высоты можно считать потерянными после прихода Трампа

Голанские высоты можно рассматривать как утраченные территории в контексте достижения справедливости и полноценного разрешения арабо-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Израиль, не стесняясь, продолжает военные действия на Западном берегу. Много заслуживающих доверия утечек о том, что в планах Израиля, помимо высылки палестинцев из сектора Газа, ещё и взятие под свой полный контроль северо-западного берега реки Иордан», — сказал министр на XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава МИД добавил, что, по словам экспертов, Израиль планирует остаться на территории Ливана и не собирается уходить с сирийских Голан.