У них большие проблемы: Лавров обратился к международному сообществу с призывом по Сирии
Лавров: Новые власти Сирии нуждаются в конструктивном национальном диалоге
Сирия нуждается в конструктивном национальном диалоге и скоординированном содействии ему от всех внешних игроков. Такое заявление сделал руководитель МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
«В Сирии, конечно, большие проблемы, в том числе проблемы у той власти, которую воплощает сейчас лидер «Хайат Тахрир аш-Шам»* [Ахмед] аш-Шараа, и тех групп, которые входили в состав этой структуры и между которыми после смены власти в Сирии не очень заладился диалог и понимание», — объявил глава российской дипломатии.
По словам Лаврова, в Сирии необходимо деятельно и вдумчиво содействовать национальному диалогу, думая о будущем народа страны и не ставя перед собой цели набрать политические очки. Для этого, добавил он, требуются общие усилия всех внешних игроков, способных оказать влияние на сложившуюся ситуацию.
Ранее Life.ru рассказывал, что новое руководство Сирии прекратило инвестиционный контракт с Россией на управление морской базой Тартус, который был подписан в 2019 году. Глава таможенного управления провинции Риад Джуди объявил, что отныне вся прибыль, полученная от работы порта, будет направляться на удовлетворение нужд Сирии. Позже сообщалось, что сирийские власти по-прежнему ведут переговоры о будущем военных баз с российской стороной, но окончательное решение ещё не принято. В Кремле заявили, что продолжат диалог по этому и другим вопросам с новым правительством САР.
Напомним, что в конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные силы начали крупное наступление на позиции сирийской армии. В результате 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск, и Башар Асад покинул пост президента, запросив убежище в России. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший правительство спасения в провинции Идлиб, был назначен главой сирийского кабинета министров переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.
Life.ru