У них большие проблемы: Лавров обратился к международному сообществу с призывом по Сирии

Сирия нуждается в конструктивном национальном диалоге и скоординированном содействии ему от всех внешних игроков. Такое заявление сделал руководитель МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В Сирии, конечно, большие проблемы, в том числе проблемы у той власти, которую воплощает сейчас лидер «Хайат Тахрир аш-Шам»* [Ахмед] аш-Шараа, и тех групп, которые входили в состав этой структуры и между которыми после смены власти в Сирии не очень заладился диалог и понимание», — объявил глава российской дипломатии.

По словам Лаврова, в Сирии необходимо деятельно и вдумчиво содействовать национальному диалогу, думая о будущем народа страны и не ставя перед собой цели набрать политические очки. Для этого, добавил он, требуются общие усилия всех внешних игроков, способных оказать влияние на сложившуюся ситуацию.

Напомним, что в конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные силы начали крупное наступление на позиции сирийской армии. В результате 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск, и Башар Асад покинул пост президента, запросив убежище в России. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший правительство спасения в провинции Идлиб, был назначен главой сирийского кабинета министров переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.