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4 февраля, 17:49

У них большие проблемы: Лавров обратился к международному сообществу с призывом по Сирии

Лавров: Новые власти Сирии нуждаются в конструктивном национальном диалоге

Сирия нуждается в конструктивном национальном диалоге и скоординированном содействии ему от всех внешних игроков. Такое заявление сделал руководитель МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В Сирии, конечно, большие проблемы, в том числе проблемы у той власти, которую воплощает сейчас лидер «Хайат Тахрир аш-Шам»* [Ахмед] аш-Шараа, и тех групп, которые входили в состав этой структуры и между которыми после смены власти в Сирии не очень заладился диалог и понимание», — объявил глава российской дипломатии.

По словам Лаврова, в Сирии необходимо деятельно и вдумчиво содействовать национальному диалогу, думая о будущем народа страны и не ставя перед собой цели набрать политические очки. Для этого, добавил он, требуются общие усилия всех внешних игроков, способных оказать влияние на сложившуюся ситуацию.

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Ранее Life.ru рассказывал, что новое руководство Сирии прекратило инвестиционный контракт с Россией на управление морской базой Тартус, который был подписан в 2019 году. Глава таможенного управления провинции Риад Джуди объявил, что отныне вся прибыль, полученная от работы порта, будет направляться на удовлетворение нужд Сирии. Позже сообщалось, что сирийские власти по-прежнему ведут переговоры о будущем военных баз с российской стороной, но окончательное решение ещё не принято. В Кремле заявили, что продолжат диалог по этому и другим вопросам с новым правительством САР.

Напомним, что в конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные силы начали крупное наступление на позиции сирийской армии. В результате 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск, и Башар Асад покинул пост президента, запросив убежище в России. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший правительство спасения в провинции Идлиб, был назначен главой сирийского кабинета министров переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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