Новые власти Сирии расторгли контракт с российской компанией о порте Тартус

Новые власти Сирии расторгли инвестиционный контракт об управлении морским портом Тартус, заключённый в 2019 году с российской компанией. Об этом заявил директор таможенного управления одноимённой провинции Риад Джуди.

«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства», — сказал он газете Al Watan.

По словам Джуди, рабочие вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое компания использовала без модернизации, несмотря на прописанные в соглашении обратные условия. Чиновник уточнил, что порт практически не функционировал из-за высмоких сборов и стоимости логистических услуг, поэтому сирийские власти снизили таможенные сборы для некоторых категорий товаров на 60%.