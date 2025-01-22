Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 23:23

Новые власти Сирии расторгли контракт с российской компанией о порте Тартус

Новые власти Сирии расторгли инвестиционный контракт об управлении морским портом Тартус, заключённый в 2019 году с российской компанией. Об этом заявил директор таможенного управления одноимённой провинции Риад Джуди.

«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства», — сказал он газете Al Watan.

«Было бы легко проглотить»: Эрдоган заявил, что Сирию хотели разделить на три части
«Было бы легко проглотить»: Эрдоган заявил, что Сирию хотели разделить на три части

По словам Джуди, рабочие вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое компания использовала без модернизации, несмотря на прописанные в соглашении обратные условия. Чиновник уточнил, что порт практически не функционировал из-за высмоких сборов и стоимости логистических услуг, поэтому сирийские власти снизили таможенные сборы для некоторых категорий товаров на 60%.

Ранее стало известно, что новые власти Сирии запретили импорт товаров из России и ещё двух стран. При этом данный запрет уже несколько лет существует в отношении израильских продуктов.

Обложка ©

Wikipedia / Taras Kalapun

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сирия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar