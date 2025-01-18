«Было бы легко проглотить»: Эрдоган заявил, что Сирию хотели разделить на три части

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попытки разделить Сирию на три части были успешно предотвращены. В своём выступлении на конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Адане он подчеркнул важность усилий новых властей Сирии по обеспечению политической и территориальной целостности страны.

«Был предотвращён план по разделению Сирии на три части, которые было бы легко «проглотить», — отметил Эрдоган, при этом не уточнив, кто именно вынашивал эти планы в отношении республики.

Кроме того, турецкий лидер вновь отметил, что Анкара приветствует добровольное возвращение сирийских беженцев на родину, но подчеркнул, что граждане Сирии не будут принуждаться к возвращению.