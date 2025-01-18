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Регион
18 января, 18:52

«Было бы легко проглотить»: Эрдоган заявил, что Сирию хотели разделить на три части

Эрдоган заявил, что планы по разделению Сирии на три части были сорваны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попытки разделить Сирию на три части были успешно предотвращены. В своём выступлении на конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Адане он подчеркнул важность усилий новых властей Сирии по обеспечению политической и территориальной целостности страны.

«Был предотвращён план по разделению Сирии на три части, которые было бы легко «проглотить», — отметил Эрдоган, при этом не уточнив, кто именно вынашивал эти планы в отношении республики.

Кроме того, турецкий лидер вновь отметил, что Анкара приветствует добровольное возвращение сирийских беженцев на родину, но подчеркнул, что граждане Сирии не будут принуждаться к возвращению.

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Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Сирия не станет менять официальное название после принятия новой конституции. Сирийская Арабская Республика при этом также сохранит и форму правления. Позднее он провёл телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого дипломаты обсудили ситуации на Украине и в Сирии, а также вопросы энергетической безопасности.

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Shutterstock / FOTODOM / ymphotos

Анатолий Цейко
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