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12 января, 15:29

Лавров обсудил Украину и Сирию с главой МИД Турции

ТАСС: Глава МИД Турции Фидан и Лавров по телефону обсудили Украину и Сирию

Хакан Фидан и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Хакан Фидан и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также вопросы энергобезопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

Известно, что в ходе разговора обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Сирии и на Украине. Также была затронута тема энергетической безопасности. Другие детали о содержании переговоров министров пока что не раскрыты.

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Ранее Фидан заявил, что официальное название Сирии после принятия новой конституции останется неизменным — Сирийская Арабская Республика. Он отметил, что обсудил этот вопрос с главой новой администрации в Дамаске Ахмедом аш-Шараа. По словам министра, в настоящий момент идёт работа над новым основным законом страны, который будет принят техническим методом без референдума или через голосование.

Алена Пенчугина
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