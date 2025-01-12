Лавров обсудил Украину и Сирию с главой МИД Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, а также вопросы энергобезопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

Известно, что в ходе разговора обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Сирии и на Украине. Также была затронута тема энергетической безопасности. Другие детали о содержании переговоров министров пока что не раскрыты.