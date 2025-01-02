Турция высказалась за немедленное прекращение огня на Украине

Анкара призывает к немедленной остановке боевых действий и установлению мира на Украине, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с бельгийским коллегой Бернаром Квентином. Он отметил, что текущие миграционные и экономические кризисы, вызванные сложившейся ситуацией, должны быть разрешены.

«Мы обсудили региональные темы, в том числе Украину. Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира на Украине. <...> Мы высказали наши мысли на этот счёт в ходе переговоров», — подчеркнул турецкий министр.

Фидан также прокомментировал ситуацию в Сирии, выразив надежду, что народ этой страны «как можно скорее построит своё собственное будущее». Он подчеркнул, что для достижения этой цели Сирии необходима квалифицированная поддержка международного сообщества. Фидан добавил, что Турция прилагает все усилия для мобилизации как собственных ресурсов, так и ресурсов международного сообщества в поддержку Дамаска.