Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о невозможности переговоров с Россией являются не чем иным, как криком о помощи, адресованным к Западу. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Отрицание офисом Зеленского возможности переговоров с РФ — это крик о помощи к Западу. Подобная риторика уж точно не рассчитана на украинских граждан. Подавляющее большинство украинцев ждёт мира и надеется на это», — сказал Белик в беседе с РИА «Новости».

Со слов парламентария, подельники Зеленского намерено держат курс на уничтожение украинской государственности. Зато в будущем они смогут собирать в западных вузах лекционные залы и рассказывать о собственной борьбе за демократию и свободу страны. По мнению Белика, своими действиями Подоляк сейчас нарабатывает себе имидж.