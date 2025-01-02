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Регион
2 января, 16:24

«Крик о помощи»: В Госдуме отреагировали на заявление Подоляка о переговорах с РФ

Депутат Белик назвал криком о помощи Западу слова Подоляка о переговорах с РФ

Заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о невозможности переговоров с Россией являются не чем иным, как криком о помощи, адресованным к Западу. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Отрицание офисом Зеленского возможности переговоров с РФ — это крик о помощи к Западу. Подобная риторика уж точно не рассчитана на украинских граждан. Подавляющее большинство украинцев ждёт мира и надеется на это», — сказал Белик в беседе с РИА «Новости».

Со слов парламентария, подельники Зеленского намерено держат курс на уничтожение украинской государственности. Зато в будущем они смогут собирать в западных вузах лекционные залы и рассказывать о собственной борьбе за демократию и свободу страны. По мнению Белика, своими действиями Подоляк сейчас нарабатывает себе имидж.

Ранее Подоляк сделал провокационное заявление, отвергнув возможность начала переговоров с РФ. По его словам, контакты о мире невозможны, так как Москва ещё не заплатила достаточно высокую цену.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Мария Любицкая
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