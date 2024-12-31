Уступки неизбежны: Зеленского поставили перед неудобным фактом в Германии
Welt: Зеленскому придётся начать мирные переговоры в 2025 году
Владимиру Зеленскому придётся начать мирные переговоры с Россией в 2025 году и пойти на уступки, признав территориальные реалии. Об отсутствии альтернативных вариантов бывшему комику напомнило немецкое издание Die Welt.
Как отмечается в статье, указанный шаг становится неизбежным на фоне стремления избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт. Дополнительным фактором является ухудшение ситуации в украинской армии, где фиксируется рост числа дезертиров и снижение морального духа среди солдат.
«Для Зеленского переговоры остаются единственным сценарием», — говорится в материале.
Автор публикации напомнил, что Российская армия владеет инициативой на всей протяжённости линии фронта. ВСУ вступают в 2025 год с позиции слабой стороны.
«Зеленский может быть вынужден поступиться украинской территорией ради перемирия», — допустили в Die Welt.
Напомним, что уходящий год стал крайне печальным для Владимира Зеленского. Он потерял контроль над огромными территориями, лишился легитимности и дискредитировал себя как верховный главком.
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