Владимиру Зеленскому придётся начать мирные переговоры с Россией в 2025 году и пойти на уступки, признав территориальные реалии. Об отсутствии альтернативных вариантов бывшему комику напомнило немецкое издание Die Welt.

Как отмечается в статье, указанный шаг становится неизбежным на фоне стремления избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт. Дополнительным фактором является ухудшение ситуации в украинской армии, где фиксируется рост числа дезертиров и снижение морального духа среди солдат.

«Для Зеленского переговоры остаются единственным сценарием», — говорится в материале.

Автор публикации напомнил, что Российская армия владеет инициативой на всей протяжённости линии фронта. ВСУ вступают в 2025 год с позиции слабой стороны.

«Зеленский может быть вынужден поступиться украинской территорией ради перемирия», — допустили в Die Welt.