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Регион
31 декабря, 00:57

Уступки неизбежны: Зеленского поставили перед неудобным фактом в Германии

Welt: Зеленскому придётся начать мирные переговоры в 2025 году

Владимиру Зеленскому придётся начать мирные переговоры с Россией в 2025 году и пойти на уступки, признав территориальные реалии. Об отсутствии альтернативных вариантов бывшему комику напомнило немецкое издание Die Welt.

Как отмечается в статье, указанный шаг становится неизбежным на фоне стремления избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт. Дополнительным фактором является ухудшение ситуации в украинской армии, где фиксируется рост числа дезертиров и снижение морального духа среди солдат.

«Для Зеленского переговоры остаются единственным сценарием», — говорится в материале.

Автор публикации напомнил, что Российская армия владеет инициативой на всей протяжённости линии фронта. ВСУ вступают в 2025 год с позиции слабой стороны.

«Зеленский может быть вынужден поступиться украинской территорией ради перемирия», — допустили в Die Welt.

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Напомним, что уходящий год стал крайне печальным для Владимира Зеленского. Он потерял контроль над огромными территориями, лишился легитимности и дискредитировал себя как верховный главком.

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Артём Гапоненко
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