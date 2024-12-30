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Регион
30 декабря, 20:51

Зеленский уволил замглавы своего офиса Машовца*, которого разыскивают в РФ

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Машовца* с должности заместителя руководителя своего офиса. Соответствующий документ был опубликован в понедельник на официальном сайте администрации бывшего комика.

Машовец* занимал этот пост с апреля 2020 года и курировал вопросы организации военно-технической помощи для ВСУ. Также именно ему приписывают участие в создании украинских ССО. Причины увольнения чиновника в указе не приводятся.

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Напомним, что с мая этого года МВД России разыскивает Машовца* по уголовной статье. Ранее его имя фигурировало среди организаторов терактов украинской агентуры, которые удалось предотвратить ФСБ РФ.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов.

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Артём Гапоненко
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