Зеленский уволил замглавы своего офиса Машовца*, которого разыскивают в РФ

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Машовца* с должности заместителя руководителя своего офиса. Соответствующий документ был опубликован в понедельник на официальном сайте администрации бывшего комика.

Машовец* занимал этот пост с апреля 2020 года и курировал вопросы организации военно-технической помощи для ВСУ. Также именно ему приписывают участие в создании украинских ССО. Причины увольнения чиновника в указе не приводятся.