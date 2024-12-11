Турция забила тревогу из-за риска расширения географии украинского конфликта
Глава МИД Турции Фидан: Конфликт на Украине усиливает угрозу ядерной войны
Хакан Фидан. Обложка © X / HakanFidan
Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил обеспокоенность в связи с возможным расширением украинского конфликта, подчеркнув, что существует риск увеличения географии боевых действий. В этом случае не исключено применение одной из сторон ядерного оружия. Над стабильностью в Европе и за её пределами нависла нешуточная угроза, считает дипломат.
«Мы видим вероятность того, что война расширится географически и перерастёт в гораздо более опасное измерение, может дойти до использования ядерного оружия. В своих прошлых выступлениях я не раз говорил об этих рисках», — сказал Фидан во время своего выступления в парламенте.
Министр добавил, что в 2025 году Турция продолжит активно работать на дипломатическом фронте, стремясь к скорейшему завершению конфликта на Украине через переговоры. Он также отметил, что военная поддержка Украины со стороны западных стран и атаки, направленные на российскую территорию, привели к значительному увеличению напряжённости в регионе, сделав ситуацию ещё более непредсказуемой и опасной.
Ранее Песков напомнил, что СВО завершится лишь после достижения целей, поставленных Владимиром Путиным. Представители киевского режима не идут на переговоры с Москвой, подчеркнули в Кремле, а потому специальная военная операция на Украине продолжится.