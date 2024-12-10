В Кремле оценили сроки окончания спецоперации

Специальная военная операция на Украине завершится после достижения всех целей, поставленных президентом России, Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным. Об этом в беседе с журналистами напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«СВО закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и Верховным главнокомандующим. Эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Между тем Песков подчеркнул, что именно представители киевского режима не идут на переговоры с Москвой. По этой причине, специальная военная операция на Украине продолжается.