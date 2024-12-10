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Регион
10 декабря, 09:28

В Кремле оценили сроки окончания спецоперации

Песков: СВО на Украине закончится после достижения поставленных Путиным целей

Специальная военная операция на Украине завершится после достижения всех целей, поставленных президентом России, Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным. Об этом в беседе с журналистами напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«СВО закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и Верховным главнокомандующим. Эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Между тем Песков подчеркнул, что именно представители киевского режима не идут на переговоры с Москвой. По этой причине, специальная военная операция на Украине продолжается.

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Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам по Украине. Между тем в последнее время всё чаще озвучивает мнение, что цели специальной военной операции будут достигнуты в ближайшее время.

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Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Оксана Попова
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