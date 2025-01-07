Глава МИД Турции: Сирия сохранит название после принятия новой конституции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что официальное название Сирии после принятия новой конституции останется неизменным — Сирийская Арабская Республика. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN Türk.

Дипломат отметил, что обсудил этот вопрос с главой новой администрации в Дамаске Ахмедом аш-Шараа. По словам министра, в настоящий момент идёт работа над новым основным законом страны, который можно принять двумя путями: техническим методом без референдума или через голосование. Однако для последнего варианта необходимо, чтобы в Сирию вернулись более 10 миллионов беженцев.